Business news: Cina, Xiaomi ha registrato aumento entrate del 17,7 per cento nel 2019

- Il gigante della tecnologia cinese Xiaomi ha annunciato che le sue entrate del 2019 sono ammontate a 205,8 miliardi di yuan (circa 29 miliardi di dollari), un aumento del 17,7 per cento su base annua. Secondo quanto dichiarato dalla stessa compagnia, le entrate hanno superato le stime di mercato e l'aumento è stato dovuto al fatto che l'impresa punta molto sull'intelligenza artificiale e sull'Internet delle cose (IoT). Il produttore di smartphone con sede a Pechino ha dichiarato che il suo utile netto rettificato l'anno scorso ha raggiunto gli 11,5 miliardi di yuan, con un aumento del 34,8 per cento su base annua. I ricavi del quarto trimestre di Xiaomi sono aumentati del 27,1 per cento su base annua a 56,47 miliardi di yuan, con l'utile netto rettificato in aumento del 26,5 per cento a 21,34 miliardi di yuan. Le entrate del sottosettore dei prodotti IoT e lifestyle sono aumentate del 41,7 per cento a 62,1 miliardi di yuan, secondo la società. (Cip)