Business news: Hong Kong-Filippine, accordo di libero scambio entrerà in vigore a maggio

- La parte relativa alle Filippine ai sensi dell'Accordo di libero scambio (Als) e dell'Accordo di investimento (Ia) tra la Regione amministrativa speciale di Hong Kong e l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) entrerà in vigore il 12 maggio. Lo ha annunciato il governo di Hong Kong secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xinhua". Riguardo al commercio di merci nell'ambito dell'Als, le Filippine elimineranno e ridurranno progressivamente i dazi doganali sulle merci originarie da Hong Kong. Gli impegni tariffari assunti dalle Filippine riguardano diversi tipi di beni di Hong Kong, tra cui gioielli, articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, orologi, giocattoli e giocattoli", ha spiegato un portavoce del governo. Per quanto riguarda gli scambi di servizi, i fornitori di servizi di Hong Kong godranno di migliori opportunità commerciali e certezza del diritto nell'accesso al mercato per una vasta gamma di settori di servizi nelle Filippine nell'ambito dell'Als. Secondo "Xinhua", questi includono servizi in cui Hong Kong ha punti di forza tradizionali o ha un potenziale di sviluppo, tra cui servizi alle imprese, servizi di telecomunicazione, servizi di ingegneria edile, servizi finanziari, servizi turistici e di viaggio e servizi di trasporto. (Cip)