Business news: China Southern Airlines registra calo degli utili del 22,9 per cento nel 2019

- La compagnia aerea China Southern Airlines, con sede a Canton (Guangzhou), ha registrato un aumento del 22,9 per cento degli utili operativi nel 2019, raggiungendo 10,8 miliardi di yuan (1,5 miliardi di dollari). Lo ha riferito la stessa compagnia. Le entrate sono aumentate del 7,4 per cento a 154 miliardi di yuan, mentre l'utile netto è diminuito dell'8,8 per cento a 2,64 miliardi di yuan. China Southern ha spiegato che la pandemia di coronavirus ha causato incertezze nell'ambiente operativo del gruppo e ha influenzato le operazioni e la posizione finanziaria del gruppo, ma ha espresso fiducia nella propria posizione di liquidità. La dimensione della flotta del vettore al 31 dicembre 2019 era di 862 velivoli, con un incremento netto di 22 aerei rispetto alla fine del 2018. La società ha introdotto 54 aeromobili nella sua flotta, di cui 22 in leasing operativo, 28 in leasing finanziario e quattro aeromobili acquistati e ha ritirato 32 aeromobili dalla sua flotta, tra cui 17 aeromobili della famiglia Airbus A320, sei Embraer E190, quattro Boeing 757, tre A330 e due 737. (Cip)