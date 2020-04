Business news: Cina, stanziati 3,5 miliardi di dollari di sussidi di assistenza medica nel 2019

- La Cina ha stanziato 24,5 miliardi di yuan (circa 3,5 miliardi di dollari) in sussidi per l'assistenza medica nel 2019, di cui quattro miliardi di yuan (564 milioni di dollari) stanziati per rafforzare la sicurezza medica in aree di profonda povertà. Lo ha dichiarato l'Amministrazione nazionale per la sicurezza sanitaria. Nel 2019, oltre 77 milioni di persone finanziate dai sussidi hanno sottoscritto un'assicurazione medica di base, secondo un rapporto statistico pubblicato dall'amministrazione. Per alleviare la povertà attraverso l'assistenza sanitaria, la Cina ha creato un sistema di assicurazione medica di base, assicurazione malattia di grave entità e assistenza medica. Alla fine del 2019, 200 milioni di persone povere avevano beneficiato di tali programmi e 4,18 milioni di persone cadute in povertà a causa di malattie sono state sollevate dalla loro condizione precedente. In In quei casi, l'assicurazione medica di base aveva coperto oltre il 99,9 per cento della popolazione colpita dalla povertà nelle aree rurali entro la fine del 2019, secondo il rapporto. (Cip)