Business news: 5G, China Mobile seleziona Huawei e Zte come fornitori per lancio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Mobile, il più grande operatore di telefonia mobile cinese, ha selezionato Huawei e Zte come fornitori primari nell'ultima gara per il suo lancio nazionale del 5G. Questa fase prevede l'implementazione di 232.143 stazioni base di quinta generazione in 28 regioni a livello provinciale. Huawei Technologies costruirà il 57,2 per cento delle stazioni base, Zte ne costruirà il 28,7 per cento, Ericsson l'11,4 e China Information Communication Technologies (FiberHome e Datang) il 2,6 per cento. Nokia non è stata selezionata per il contratto, sebbene abbia avuto un ruolo nelle fasi precedenti dell'implementazione del 5G. China Mobile ha lanciato ufficialmente il suo servizio commerciale 5G in 50 città in tutto il paese e ha distribuito 40 mila stazioni base 5G nel primo lotto di 50 città. La costruzione della rete 5G è in corso in oltre 300 città in tutto il paese. Le città con copertura 5G includono: Pechino, Tientsin, Shanghai, Chongqing, Shijiazhuang, Xiong'an, Taiyuan, Jincheng, Hohhot, Shenyang, Dalian, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuxi, Suzhou, Hangzhou, Ningbo, Wenzhou, Jiaxing, Hefei, Wuhu, Fuzhou, Xiamen, Quanzhou, Nanchang, Yingtan, Jinan, Tsingtao, Zhengzhou, Nanyang, Wuhan, Changsha, Zhuzhou, Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Liuzhou, Nanning, Haikou, Qiong, Hai, Chengdu, Guiyang, Kunming, Xi'an, Lanzhou, Xining, Yinchuan e Urumqi. (Cip)