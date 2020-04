Business news: Cina, accordo trasferimento attività di Cnooc con China Oil & Gas Piping Network Corporation

- La China National Offshore Oil Corp (Cnooc) - una delle maggiori compagnie petrolifere nazionali cinesi - ha siglato un accordo con la China Oil & Gas Piping Network Corporation sul trasferimento dei diritti di gestione per i progetti di infrastrutture di petrolio e gas. Lo ha dichiarato la società in una nota. La dichiarazione non ha fornito dettagli su quali progetti sono stati consegnati. La China Oil & Gas Piping Network Corporation - impresa statale (Soe) amministrata a livello centrale - sarà in parte responsabile degli investimenti, della costruzione e dell'interconnessione dei principali oleodotti e gasdotti cinesi, per formare una rete nazionale consentendo il trasporto di petrolio greggio, petrolio raffinato e gas naturale attraverso la rete. (Cip)