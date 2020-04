India: ministero Esteri critica i commenti del premier pakistano Khan sul Kashmir (4)

- Finora sono state abrogate 28 delle 138 leggi dell’ex Stato ed è stata introdotta una procedura per stabilire il domicilio nel Territorio dell’Unione nato il 31 ottobre scorso. Secondo la procedura, chiunque abbia risieduto per 15 anni nel Jammu e Kashmir o vi abbia studiato per sette anni sostenendo gli esami delle Classi 10 e 12 è considerato domiciliato; lo stesso vale per chi sia stato registrato come migrante dal Relief and Rehabilitation Commissioner e per i figli – anche residenti al di fuori del Territorio – dei funzionari del governo centrale o di enti autonomi, dei militari, dei funzionari delle imprese e delle banche pubbliche, delle università che hanno prestato servizio nel Jammu e Kashmir per dieci anni. (segue) (Inn)