Roma: rinvenuto cadavere nel fiume Aniene, tra ponte delle Valli e ponte Salario

- Un cadavere, in evidente stato di decomposizione, e non ancora identificato è stato recuperato oggi nel fiume Aniene, nel tratto compreso tra ponte delle Valli e ponte Salario. Sul posto, per il recupero della salma, sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra Nomentano e i sommozzatori. Indagano i carabinieri.(Rer)