Business news: Air China registra incremento utili del 2,1 per cento nel 2019

- La compagnia aerea di bandiera della Cina, Air China, ha registrato un utile per l'intero 2019 di 14,6 miliardi di yuan (2,06 miliardi di dollari), con un incremento del 2,1 per cento rispetto all'anno precedente. Secondo quanto riferisce "Flight Global", i ricavi annuali del gruppo sono scesi marginalmente – circa lo 0,4 per cento – a 138 miliardi di yuan (19,5 miliardi di dollari), guidati dal calo dei ricavi del traffico aereo, ma ciò è stato compensato da un aumento dei ricavi operativi. Per area geografica, Air China Group ha registrato un aumento delle entrate da gran parte dell'Asia, ad eccezione di Hong Kong, Macao e Taiwan. Le spese sono diminuite dello 0,74 per cento a circa 126 miliardi di yuan (17,8 miliardi di dollari). L'utile netto attribuibile è stato di 6,42 miliardi di yuan (905,3 milioni di dollari), in calo del 12,7 per cento su base annua. Air China Group – che comprende Shenzhen Airlines, Air Macau e Dalian Airlines – ha trasportato 115 milioni di passeggeri, con un aumento del 4,8 per cento rispetto all'anno precedente. (Cip)