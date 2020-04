Business news: Cina, Byd registra crollo utile del 42 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Byd, il principale produttore cinese di veicoli a nuova energia (Nev), ha dichiarato che il suo utile netto è diminuito del 42 per cento su base annua nel 2019, a causa delle vendite in calo e dei sussidi ridotti. L'utile netto è stato pari a 1,61 miliardi di yuan (227 milioni di dollari) lo scorso anno, rispetto ai 2,78 miliardi di yuan nel 2018, riferisce la compagnia nella sua stima degli utili preliminari presentata alla Borsa di Shenzhen. Il costruttore ha generato un fatturato di 127,74 miliardi di yuan, in calo dell'1,8 per cento su base annua. Byd ha affermato che il calo degli utili è dovuto principalmente ai cambiamenti del settore e all'aumento della spesa per ricerca e sviluppo. Le sue vendite di veicoli Nev sono diminuite del 7,4 per cento su base annua a 229.506 unità nel 2019, ha affermato la casa automobilistica all'inizio di gennaio. Ciò è avvenuto in seguito al taglio dei sussidi governativi e all'indebolimento della domanda nel più grande mercato automobilistico del mondo. (Cip)