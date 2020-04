Libia: a un anno dall’offensiva di Haftar Onu rinnova richiesta cessate il fuoco immediato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Unsmil, la situazione umanitaria è peggiorata a livelli mai visti in precedenza in Libia. Tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020, Usmil ha documentato almeno 685 vittime civili (356 morti e 329 feriti), mentre circa 149.000 persone a Tripoli e dintorni sono state costrette a fuggire dalle loro abitazioni e quasi 345.000 civili rimangono nelle zone di prima linea del conflitto. Altre 749.000 persone vivono invece in aree colpite dagli scontri tra l’Lna e le forze del Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna). Si stima che circa 893.000 persone abbiano bisogno di assistenza umanitaria, secondo Unsmil. (segue) (Res)