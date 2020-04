Libia: a un anno dall’offensiva di Haftar Onu rinnova richiesta cessate il fuoco immediato (3)

- Secondo la missione Onu, la guerra ha anche avuto un impatto “spaventoso in termini di danni e distruzione di case, ospedali, scuole e strutture di detenzione”. Le violazioni dei diritti umani sono aumentate in modo esponenziale, per Unsmil, con attacchi contro attivisti dei diritti umani, giornalisti, medici, avvocati e giudici, migranti e rifugiati. Nel corso dell'ultimo anno, l'Unsmil ha ricevuto segnalazioni crescenti di centinaia di casi di detenzione arbitraria, sparizioni forzate, torture, esecuzioni extragiudiziali da parte di gruppi armati nelle città di tutta la Libia, condotte in totale impunità. (segue) (Res)