Libia: a un anno dall’offensiva di Haftar Onu rinnova richiesta cessate il fuoco immediato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unsmil denuncia nel comunicato stampa il continuo afflusso di combattenti stranieri e sistemi avanzati di armi nel paese, precisando che tale situazione ha portato a un'intensificazione del conflitto. “Nonostante gli impegni assunti da tutti i partecipanti alla Conferenza di Berlino, alcuni di questi paesi hanno comunque continuato a rifornire sfacciatamente l'una o l'altra parte del conflitto, in un flagrante disprezzo dell'embargo sulle armi”, riferisce la missione Onu. La pandemia di coronavirus, che si sta diffondendo anche in Libia, dove nei giorni scorsi è stato registrato il primo decesso, rappresenta una ulteriore per la popolazione libica. (segue) (Res)