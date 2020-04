India: ministero Esteri critica i commenti del premier pakistano Khan sul Kashmir

- Il primo ministro pakistano Imran Khan non ha alcuna base legale per criticare la nuova legislazione indiana che darà alle persone non nate a Jammu e Kashmir il diritto di diventare cittadini permanenti del territorio conteso: lo ha detto il portavoce del ministero indiano per gli Affari esteri Raveesh Kumar. Giovedì, Khan ha dovid-19 per far approvare i cambiamenti legali. “Abbiamo visto le osservazioni del primo ministro pakistano Imran Khan sull'India. Per quanto riguarda il territorio dell'Unione Indiana del Jammu e Kashmir, è molto chiaro che il Pakistan non ha alcun locus standi su alcun aspetto pertinente ad esso", ha detto il portavoce. (segue) (Inn)