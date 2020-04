India: ministero Esteri critica i commenti del premier pakistano Khan sul Kashmir (2)

- Kumar ha invitato Islamabad ad astenersi dall'interferire in quelli che Nuova Delhi considera suoi affari interni. "Ripetuti tentativi di interferire negli affari interni dell'India non renderanno più accettabili le sue affermazioni", si legge nella nota. Mercoledì scorso, a otto mesi dalla revoca dello statuto speciale del Jammu e Kashmir, il governo centrale indiano ha cambiato le norme riguardanti il domicilio nell’ex Stato, ora Territorio dell’Unione. Il ministero dell’Interno ha emesso un “ordine di adattamento e modifica delle leggi statali del precedente Stato” per “facilitare l’applicazione delle leggi centrali” nel Territorio di nuova istituzione. (segue) (Inn)