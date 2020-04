India: ministero Esteri critica i commenti del premier pakistano Khan sul Kashmir (6)

- “La legge così come appare non solo tenta di scuotere i confini di uno Stato già esistente ma solleverà anche enormi problemi per i residenti del Jammu e Kashmir”, ha commentato il Partito democratico popolare (Pdp), sempre via Twitter. La Conferenza popolare del Jammu e Kashmir (Jkpc), attraverso il portavoce, Junaid Azim Mattu, ha affermato che “la nuova definizione di domicilio è umiliante e insultante”, “un affronto al concetto di azione positiva”, oltre a sottolineare che Nuova Delhi ha agito nel pieno di una pandemia. Anche il nuovo partito Jammu e Kashmir Apni (Jkap) ha definito l’ordine “inaccettabile” e frutto di un “esercizio arbitrario”. (segue) (Inn)