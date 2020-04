Coronavirus: morto abate di Casamari, presidente provincia Frosinone esprime cordoglio

- A causa del coronavirus è deceduto Eugenio Romagnuolo, l'abate del monastero di Casamari a Veroli e già priore dell’abbazia di Valvisciolo. L'abate era ricoverato a Frosinone da metà marzo. A rendere noto il decesso il il presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, che commenta: "A nome mio personale, dell'intero Consiglio provinciale e dell'amministrazione che rappresento, esprimo profondo e sentito cordoglio per la scomparsa dell'abate di Casamari, padre Eugenio Romagnuolo, vittima del Covid-19. A tutta la comunità monastica e sacerdotale della città di Veroli giunga il nostro abbraccio in questa drammatica e dolorosissima circostanza. L'intero territorio provinciale sta pagando un prezzo molto alto in termini di vite umane e la morte del padre Abate è un lutto per tutta la ciociaria". (Rer)