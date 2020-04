Business news: India, operativa ultima serie di fusioni bancarie pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo aprile sono operative le ultime fusioni bancarie decise dal governo indiano e notificate alla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale. Nei giorni scorsi, i sindacati avevano chiesto un rinvio, a causa del blocco alle attività produttive e agli spostamenti imposto per contenere l’epidemia di coronavirus, ma la data dell’operatività del consolidamento è stata confermata. L’operazione più importante, del valore di 17.500 miliardi di rupie (213 miliardi di euro circa), porta l’Oriental Bank of Commerce (Obc) e l’United Bank of India (Ubi) all’interno della Punjab National Bank (Pnb) facendo nascere il secondo gruppo bancario pubblico del paese. La seconda fusione riguarda due grandi banche dell’India meridionale: Canara Bank e Syndicate Bank, quest’ultima assorbita dalla prima, che insieme formano la quarta banca pubblica con un volume d’affari di 15.200 miliardi di rupie (circa 185 miliardi di euro) e una rete di 10.342 filiali. (Inn)