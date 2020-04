Business news: Cina, carne di maiale, prezzi calano del 3,5 per cento nell'ultima settimana

- I prezzi della carne di maiale in Cina hanno continuato a scendere la scorsa settimana con l'aumento dell'offerta e la domanda attenuata. Secondo i dati ufficiali, dal 23 al 27 marzo l'indice medio dei prezzi delle carni suine in 16 regioni a livello provinciale monitorato dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali è arrivato a 45,86 yuan (circa 6,5 dollari) per chilogrammo, in calo del 3,5 per cento su base settimanale. La ritirata dei prezzi è arrivata dopo che il governo ha adottato misure su più fronti per aumentare l'offerta, aumentando i sussidi per ripristinare la produzione di suini, liberando riserve di carne di maiale congelate ed espandendo le importazioni. La Cina ha rilasciato altre 20 mila tonnellate di carne di maiale dalle sue riserve centrali per aumentare l'offerta di mercato alla fine di marzo, secondo il ministero del Commercio. Secondo le autorità competenti, i prezzi del maiale, una carne base in Cina, sono saliti alle stelle negli ultimi mesi, principalmente a causa della peste suina africana e di fattori ciclici. (Cip)