India-Brasile: telefonata Modi-Bolsonaro su cooperazione contro coronavirus (2)

- Modi si è impegnato a sostenere il Brasile durante l'epidemia. Inoltre, i leader hanno concordato di aggiornarsi regolarmente sugli sviluppi riguardanti CovidD-19. Il numero di casi di coronavirus in India ha raggiunto oggi 3.072, con 75 persone sono morte a causa della malattia. In Brasile, il numero di persone decedute per Covid-19 è aumentato di 60 a 359 nelle ultime 24 ore, mentre il numero di casi è passato da 7.910 a 9.056. (Inn)