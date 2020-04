India-Spagna: telefonata Modi-Sanchez, Delhi solidale con Madrid durante l'epidemia

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha detto all'omologo spagnolo Pedro Sanchez che l'India continuerà a rimanere solidale con la Spagna durante lo scoppio in corso di Covid-19 che ha ucciso oltre 11.700 persone nel paese europeo: lo ha riferito una nota del ministero degli Affari esteri indiano. Modi e Sanchez hanno anche concordato sulla necessità di entrare in una nuova era di globalizzazione e cooperazione internazionale per combattere l'attuale pandemia globale. Il numero di casi confermati di Covid-19 in India dall'inizio dell'epidemia ha superato i tremila oggi, secondo il ministero della Salute indiano. (Inn)