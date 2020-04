Libia: a un anno dall’offensiva di Haftar Onu rinnova richiesta cessate il fuoco immediato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lunga guerra di un anno, come rileva la missione Onu, ha anche messo a dura prova un'economia già in difficoltà. Sebbene ricca di risorse naturali, la Libia è ora fortemente indebitata con oltre 70 miliardi di dollari di debito detenuto in patria e 119 miliardi in obbligazioni contrattuali in essere. Il blocco del petrolio imposto il 17 gennaio ha già comportato perdite finanziarie superiori a 4 miliardi di dollari. Il conflitto ha esacerbato le divisioni istituzionali e ha deviato la spesa per lo sforzo bellico che a sua volta sta distruggendo piuttosto che costruire infrastrutture critiche necessarie. L'esistenza di due banche centrali separate ha impedito inoltre qualsiasi riforma razionale della politica monetaria o fiscale e ha invece contribuito a una crisi bancaria interna, che se non trattata, comporterebbe perdite finanziarie catastrofiche. (segue) (Res)