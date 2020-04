India: ministero Esteri critica i commenti del premier pakistano Khan sul Kashmir (3)

- L’ordine – Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Order – è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Prima della revoca dell’autonomia solo i residenti permanenti potevano accedere ai posti di lavoro nell’amministrazione pubblica. La notifica emessa da Nuova Delhi prevede una serie di emendamenti alle 138 leggi del Jammu e Kashmir – tra le quali la Jammu and Kashmir Civil Services (Decentralisation and Recruitment) Act – contenenti disposizioni sulla riserva di posti di lavoro per i residenti, specificamente i posti di Gruppo 4, con stipendi fino a 25 mila rupie. Viene introdotta una clausola in base alla quale rientrano nella categoria degli aventi diritto anche coloro che si trovano nel Territorio da 15 anni e i figli di coloro che vi prestano servizio da dieci. (segue) (Inn)