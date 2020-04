Business news: India, dal primo aprile operativa ultima serie di fusioni bancarie pubbliche

- La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale indiana, ha confermato che dal primo aprile saranno operative le ultime fusioni bancarie decise dal governo. Il ministro delle Finanze, Nirmala Sitharaman, aveva inviato la notifica all’Rbi il 4 marzo, annunciato l’operatività del consolidamento a partire dal mese successivo. Nei giorni scorsi, però, i sindacati avevano chiesto un rinvio, a causa del blocco alle attività e agli spostamenti imposto per contenere l’epidemia di coronavirus. L’operazione più importante, del valore di 17.500 miliardi di rupie (213 miliardi di euro circa), porta l’Oriental Bank of Commerce (Obc) e l’United Bank of India (Ubi) all’interno della Punjab National Bank (Pnb) facendo nascere il secondo gruppo bancario pubblico del paese. La seconda fusione riguarda due grandi banche dell’India meridionale: Canara Bank e Syndicate Bank, quest’ultima assorbita dalla prima, che insieme formano la quarta banca pubblica con un volume d’affari di 15.200 miliardi di rupie (circa 185 miliardi di euro) e una rete di 10.342 filiali. (Inn)