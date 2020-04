Business news: Cina, Amministrazione fiscale, nei primi due mesi tagli alle tasse per 56,8 miliardi di dollari

- L'ammontare dei tagli alle tasse da parte della Cina ha superato i 402,7 miliardi di yuan (circa 56,8 miliardi di dollari) nei primi due mesi dell'anno. Lo ha dichiarato l'Amministrazione fiscale statale in una conferenza stampa. "Rispetto al totale, le misure fiscali e tariffarie preferenziali presentate per sostenere la prevenzione e il controllo della Covid-19 e lo sviluppo economico hanno consentito risparmi per 158,9 miliardi di yuan (22,4 miliardi di dollari)", ha spiegato Wang Daoshu, funzionario dell'amministrazione. I restanti 243,8 miliardi di yuan (34,3 miliardi di dollari) di imposte e tasse sono stati ridotti a seguito dell'attuazione di politiche fiscali e di taglio delle tasse di più ampia scala introdotte lo scorso anno. "Si prevede che la quantità di tasse e commissioni ridotte si espanderà ulteriormente man mano che nuove politiche miranti ad alleviare gli oneri delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi vengono attuate a partire da marzo", ha aggiunto Wang. (Cip)