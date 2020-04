Coronavirus: Gualtieri, garanzia prestiti fino a 800 mila al 100 per cento

- Con il decreto liquidità il governo garantirà "prestiti fino a 800 mila euro al 100" per cento e aumenterà "le garanzie al 90 per cento per 200 miliardi di prestiti fino al 25 per cento del fatturato di tutte le imprese, di tutte le dimensioni". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in un'intervista al Tg1.(Rin)