Coronavirus: a Milano sorveglianza domiciliare su modello studiato dalla Statale, coinvolti 180 specializzandi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospedali forniscono ai pazienti un kit, con mascherine, disinfettanti, saturimetro, e termometro per annotarsi i parametri: "Il lavoro è coordinato anche con i medici di medicina generale ai quali ogni giorno mandiamo un messaggio dicendo 'abbiamo preso in carico il tuo paziente' consegnando loro il report della condizioni di quel paziente e lo stesso vale per le Ats, regione e tutti i soggetti coinvolti - ha aggiunto Zuccotti - Quando si rileva un parametro che non è in linea con le attese, si attiva questo processo per cui si contatta il medico del reparto che ha dimesso il paziente o medico del lavoro se stiamo parlando di operatori. Oggi viene fatto con una telefonata ma da lunedì svilupperemo un ospedale virtuale: quando rilevano un problema il nome del paziente verrà messo in un ambulatorio virtuale, da qui parte un sms agli specialisti che cliccando sul nome apriranno con lui una schermata dove si potranno vedere, è un modo per capire se deve tornare in pronto soccorso o se può rimanere al domicilio". Con questo meccanismo sono stati coinvolti "400 pazienti in dieci giorni - ha concluso il professore della Statale - I pazienti quando vengono chiamati si sentono tranquilli e tutelati, con questo servizio scatta anche il bisogno sociale, che nel caso ci fossero bisogni li mettiamo in contatto col Comune, se ci fossero bisogni psicologici abbiamo attivato anche un contatto con lo psicologo". (Rem)