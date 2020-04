Coronavirus: Locatelli (Css), misure contenimento hanno salvato la vita ad oltre 30 mila persone

- Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, calano gli accessi alle terapie intensive. "Se guardiamo i numeri dal 27 marzo siamo passati da 120 accessi nelle terapie intensive a un saldo negativo di 74 soggetti che non sono più in terapia intensiva rispetto a ieri. E anche il numero dei deceduti si è ridotto da 969 ai 680 attuali". Così il presidente de Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il presidente ha però aggiunto "valga il messaggio forte che questo non deve essere minimamente letto come un messaggio che abbiamo scampato il pericolo e superato la fase critica: non abbiamo scampato nulla".Rispetto all'immunizzazione dei guariti dal coronavirus ha spiegato che "l'infezione da Sars Cov2 si è configurata da un tempo relativamente breve, un tre mesi e mezzo. Sappiamo che i soggetti che hanno incontrato il virus sviluppano una risposta anticorpale". Ancora troppo presto per dare dati certi sui tempi: "Quanto duri nel tempo questa risposta immunitaria non lo sappiamo precisamente, andrà studiato accuratamente", ha spiegato.Sulle misure di contenimento adottate in Italia, Locatelli ha sottolineato come "uno studio autorevole ha di fatto definito superiore a 30 mila il numero delle vite salvate o delle morti evitate grazie alle misure di contenimento".In merito alla possibilità di estendere ad altre Regioni la decisione presa dal governatore della Lombardia di consentire la circolazione soltanto alle persone che indossano la mascherina, Locatelli ha specificato "non l'abbiamo data come indicazione". Sulle mascherine "c'è grande dibattito nella comunità scientifica, non esistono grandi evidenze scientifiche, sono utili per fermare il contagio da un soggetto in cui alberga il Sars Covid 2, ma la misura fondamentale è il rispetto del distanziamento sociale. Ragionamenti su uso più allargato delle mascherine sono oggetto di riflessione nel comitato scientifico". Anche il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sull'argomento ha precisato: "Io non uso la mascherina rispettando le regole sul distanziamento sociale, la mascherina è importante se non si rispetta il distanziamento per evitare la trasmissione del virus".(Rin)