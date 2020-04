Coronavirus: Gregori (Pd), bene misure per imprese da parte di Regione Lazio (2)

- "Per quanto riguarda il turismo - specifica poi Gregori -, dobbiamo promuovere itinerari tematici in grado di portare i visitatori anche fuori dal classico circuito turistico, e iniziando a pensare ad un turismo nazionale e regionale, che poi porti in futuro anche gli stranieri a visitare realtà di storia e tradizione che fino ad oggi hanno pagato lo scotto di esser geograficamente più periferiche. Il piano di sviluppo è necessario per far sì che lo sforzo che regione e aziende stanno facendo in questo momento non sia vano. La regione ha stanziato milioni di euro per aiutare le imprese e le aziende in difficoltà contribuendo, ad esempio, all'affitto per commercianti e artigiani, allargando la platea della cassa integrazione, sospendendo le tasse regionali e i mutui, mettendo in piedi un gigantesco sistema di garanzia e prestito per le aziende di 500 milioni di euro. Le misure messe in campo dalla regione fanno fronte all'emergenza in modo straordinario. Il nostro partito e il mondo produttivo - conclude - concordano sul fatto che l'economia riparte con incentivi alle imprese, alla produzione. Senza sussidi ma con un piano di sviluppo condiviso che permetterà la ripresa, il rilancio della nostra regione e la tutela dei posti di lavoro. Lavoriamo insieme per crescere meglio e più di prima". (Com)