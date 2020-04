Coronavirus: Urso (Fd'I), su Golden power recepiti nostri emendamenti e indicazioni Copasir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova normativa sulla "Golden power" annunciata dal sottosegretario Fraccaro "recepisce quanto da noi proposto sin dai primi di marzo con un apposito disegno di legge e poi con gli emendamenti presentati al decreto cura Italia". E' quanto sostiene il senatore Adolfo Urso di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir, rilevando come questo sia "anche il frutto di un ottimo gioco di squadra che si evidenzia anche nel lavoro svolto in modo corale proprio dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che ha recepito appieno il richiamo del presidente della Repubblica alla collaborazione nazionale. Siamo, pertanto, particolarmente soddisfatti - prosegue Urso - che ciò sia avvenuto proprio nel campo della salvaguardia del patrimonio tecnologico, scientifico e produttivo della nazione". (segue) (Com)