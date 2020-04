Coronavirus: Urso (Fd'I), su Golden power recepiti nostri emendamenti e indicazioni Copasir (2)

- "Avevano sin dall'inizio sostenuto - aggiunge il senatore di Fd'I - che la Golden power andasse estesa anche ai settori finanziario e assicurativo, che oggi più che mai rappresentano i polmoni del sistema Italia, sia per quanto riguarda la collocazione dei titoli di Stato sia per quanto riguarda il finanziamento alle imprese. Alcuni recenti episodi ci avevano particolarmente allarmato, evidenziando il rischio che il risparmio italiano finisse con il finanziare proprio imprese di altri Paesi peraltro concorrenti dirette delle nostre imprese sui mercati globali. Avevano chiesto inoltre che la Golden power fosse estesa, in via straordinaria, anche ai soggetti della Unione europea, alcuni dei quali mirano da tempo ai nostri asset strategici, e che si ergesse uno 'scudo' efficace a difesa delle Pmi e contro le 'scalate ostili' con particolare attenzione alla attività predatoria di alcuni 'fondi sovrani'. Finalmente - conclude Urso - si va, insieme, nella giusta direzione". (Com)