Polonia: Duda, il voto per posta è un'opzione per le presidenziali del 10 maggio

- Il voto per posta potrebbe consentire alle elezioni presidenziali polacche di tenersi a maggio nonostante l’emergenza del coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente Andrzej Duda in un'intervista al quotidiano “Nasz Dziennik” pubblicata oggi, una posizione ventilata già nei giorni scorsi dai rappresentanti del partito Diritto e giustizia (PiS), partner di maggioranza della coalizione di governo. "Questa soluzione (il voto per posta) è stata utilizzata pochi giorni fa in Baviera", ha detto il presidente polacco. "Potremmo introdurre questa idea anche qui. Il voto postale sarebbe qualcosa di nuovo in Polonia, ma la situazione è insolita”, ha aggiunto il capo dello Stato. Alla domanda su quando si terranno le elezioni presidenziali se non verrà confermata la data del 10 maggio, Duda ha affermato che il voto dovrebbe svolgersi quando saranno garantite le condizioni di sicurezza. (segue) (Vap)