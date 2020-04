Polonia: Duda, il voto per posta è un'opzione per le presidenziali del 10 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del voto per posta è diventata oggetto di dibattito nella coalizione di governo: mentre il PiS sostiene apertamente quest’opzione, il partner di minoranza Porozumienie ha proposto una soluzione alternativa che prevede la modifica della Costituzione per portare da cinque a sette anni la durata del mandato del capo dello Stato. In questo modo il voto verrebbe rinviato di due anni, evitando la problematica legata all’epidemia del coronavirus. Tuttavia, i vertici del Pis – guidato da Jaroslaw Kaczynski – sembrano intenzionati a procedere con la proposta del voto per posta. Ieri, infatti, è stato sostituito il direttore del servizio postale con Tomasz Zdzikot, attuale viceministro della Difesa. Secondo il quotidiano polacco “Rzeczpospolita”, che cita sue fonti interne al PiS, sostiene che questa misura sarebbe stata determinata dalla volontà dei vertici del partito di governo di mettere una persona di fiducia alla guida del servizio postale in questa fase potenzialmente critica. (Vap)