Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 5 aprile, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1801m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'alta pressione favorisce una bella giornata di Sole al Nordovest, con clima peraltro tipicamente primaverile grazie alle temperature diurne sui 20°C. Ancora fresco nelle prime ore del mattino, come normale che sia in questo mese. Da segnalare solo qualche annuvolamento a ridosso delle Alpi piemontesi nella prima parte del giorno. Venti deboli, mar Ligure poco mosso. (Rpi)