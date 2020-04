Coronavirus: Css, per pensare allentamento misure bisogna scendere sotto R con 1

- "Ci avete già sentito parlare di R con 0 che è l’indice di contagiosità. Il valore R con 1 è stato raggiunto, ma vogliamo e dobbiamo andare oltre e ridurre ancora per portarlo sotto 1 ed avere l'evidenza che la diffusione epidemica nel Paese si è quanto meno arrestata come incremento giornaliero". Cosi il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, a chi gli chiedeva indicativamente quale dato servisse per poter allentare le misure di contenimento.(Rin)