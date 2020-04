Coronavirus: Mit proroga misure al 13 aprile e indica nuove regole di ingresso e transito (3)

- Confermata la misura per l'ingresso nel territorio nazionale esclusivamente per comprovate esigenze lavorative che consente di trattenersi per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga di ulteriori 48 ore. Nel provvedimento sono specificati nel dettaglio gli adempimenti da mettere in atto. In tale circostanza il viaggiatore è tenuto a consegnare all'imbarco la dichiarazione con l'esatta indicazione delle motivazioni di lavoro e la durata della permanenza in Italia, l'indirizzo completo del luogo di soggiorno e il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerlo dal luogo di sbarco, e il recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. E' necessario inoltre comunicare l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente. Allo scadere del periodo di permanenza indicato subentra l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale, o in alternativa l'inizio del periodo di isolamento fiduciario per 14 giorni. Gli stessi obblighi sono previsti per chi entra in Italia mediante mezzo di trasporto proprio o privato. (segue) (Com)