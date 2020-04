Coronavirus: Mit proroga misure al 13 aprile e indica nuove regole di ingresso e transito (4)

- In caso di transito nel territorio italiano con un mezzo privato o proprio per raggiungere un altro Stato (Ue o extra Ue), resta l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. (segue) (Com)