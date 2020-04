Coronavirus: Patuanelli, nuovo Golden power per proteggere interessi nazionali da ogni speculazione

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, commenta l'annuncio di una norva norma sul Golden power. "In questa fase così delicata abbiamo il dovere di proteggere le nostre aziende dai possibili pericoli - scrive su Facebook -. Uno di questi è senz’altro la possibilità, in una fase di debolezza, di scalate ostili ai nostri gioielli industriali nazionali. Per questo abbiamo preparato un rafforzamento della normativa sul Golden Power, in modo da proteggere un patrimonio che non deve essere e non sarà mai svenduto. Siano esse grandi aziende, siano piccole e medie imprese. Lo scudo del Golden Power - spiega - si potrà estendere anche alle Pmi e si potrà attivare ad operazioni interne all’Ue. Sarà allargato al settore alimentare, finanziario e assicurativo o sanitario. Introdurremo la possibilità di avviare d’ufficio l’esercizio dei poteri speciali, anche su operazioni non notificate. In questo modo sarà possibile mettere in sicurezza le filiere produttive che rappresentano gli interessi strategici del Paese. Aumenteremo al contempo gli obblighi di comunicazione alla presidenza del Consiglio anche per l’acquisizione di quote azionarie delle piccole e medie imprese ritenute strategiche". (segue) (Rin)