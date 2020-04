Coronavirus: Patuanelli, nuovo Golden power per proteggere interessi nazionali da ogni speculazione (2)

- "Assieme al potenziamento del Fondo di garanzia e al 100 per cento di garanzia dello Stato sui prestiti, stiamo mettendo in campo un’operazione che non ha eguali per tutelare le nostre Pmi, i nostri imprenditori, il lavoro e chi ha reso grande l’Italia nel mondo - continua Patuanelli -. Con questo pacchetto, di cui ringrazio Riccardo Fraccaro per il lavoro, proteggeremo gli interessi nazionali da qualsiasi azione speculativa. Stiamo attraversando una triste pagina di storia, ma ne usciremo più forti, statene certi". (Rin)