Coronavirus: cabina regia D'Incà-opposizioni domani alle 17.30, partecipa anche Gualtieri

- La cabina di regia governo-opposizioni si terrà domani alle 17.30 secondo le stesse modalità di oggi, ma con anche la presenza del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. L'incontro odierno che si è svolto in videoconferenza tra il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d'Incà, i sottosegretari Simona Malpezzi e Gianluca Castaldi e le opposizioni (capigruppo e responsabili economici) per ragionare di modifiche in più possibile condivise al decreto Cura Italia e delle prossime misure da adottare per fronteggiare l'emergenza economica legata alla diffusione del coronavirus, ha esaminato una prima parte delle proposte segnalate da parte dell'opposizione. (Rin)