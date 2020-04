Coronavirus: Emirati, Dubai fermerà tram e metropolitana da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi della metropolitana e del tram di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, saranno sospesi a partie da domani. Lo riferisce l’emittente satellitare “al Arabiya”. La misura rientra nelle disposizioni messe in atto dall’emirato di Dubai per contenere la pandemia di coronavirus. Gli Emirati Arabi Uniti hanno anche avviato un programma nazionale di disinfezione, dalle 20:00 alle 6 del mattino tutti i giorni, in tutto il paese. Gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore un nuovo decesso per coronavirus portando il totale a dieci a fronte di 1.505 casi.(Res)