Coronavirus: Comazzi (Fi), bene obbligo protezioni, regola di assoluto buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia dichiara in una nota: “La nuova ordinanza di Regione Lombardia va nella giusta direzione, imponendo l’obbligo per tutti di coprire naso e bocca quando si esce di casa. Una regola di assoluto buonsenso”. “Il tampone - prosegue l’azzurro - è di grande utilità, ma è un fatto diagnostico. Il metodo migliore per tutelare la salute di tutti - continua - è proprio l’utilizzo perenne di mascherina, anche fai da te, quando ci si trova fuori casa e nei luoghi pubblici. Un metodo “rudimentale”, ma quello più efficace per prevenire la diffusione del contagio”. (Com)