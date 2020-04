Terrorismo: catturato leader del ramo afgano dello Stato islamico

- Il comandante della sezione “khorasan”, il ramo afgano del gruppo terroristico dello Stato islamico, Aslam Farooqi, è stato arrestato insieme ad altri 19 militanti in Afghanistan, secondo quanto annunciato da fonti della direzione nazionale della sicurezza afgana all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Secondo le forze di sicurezza, insieme a Farooqi vi sarebbero altri due esponenti di spicco dello Stato islamico tra i 20 arrestati. Le forze di sicurezza afgane hanno riferito che nei prossimi giorni annunceranno altri importanti dettagli sulle operazioni di cattura degli esponenti dello Stato islamico. Lo Stato islamico è emerso in Afghanistan all'inizio del 2015 e da allora ha voluto istituire una "provincia" chiamata Is-Khorasan che si estende anche nel vicino Pakistan. Secondo un rapporto sulla sicurezza delle Nazioni Unite, Farooqi, noto anche con il nome di Maulawi Abdullah, era alla guida del gruppo terroristico in Afghanistan da circa un anno. Fin dalla sua apparizione, lo Stato islamico ha effettuato numerosi attacchi, in particolare contro moschee sciite e istituzioni pubbliche. Il numero di attacchi è aumentato drasticamente nel 2018, ma è diminuito l’anno scorso a seguito del generale indebolimento dello Stato islamico. La maggior parte degli attacchi sono avvenute nelle province di Nangarhar, Kunar e Kabul. Lo scorso marzo di 30 persone sono state uccise in un attacco durante una cerimonia commemorativa per un leader politico sciita, mentre la scorsa settimana 25 civili sono rimasti uccisi in un altro attentato contro un tempio sikh. Il gruppo terroristico ha rivendicato entrambi gli attacchi.(Res)