Regno Unito: Zingaretti si congratula con Starmer, nuovo leader laburista

- Il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti ha scritto una lettera a Keir Starmer per felicitarsi "a nome del Partito democratico e mio personale, per la tua elezione a Leader del Partito laburista. Stiamo attraversando una fase inedita - scrive Zingaretti - nella Storia dei nostri Paesi. La terribile pandemia che sta colpendo il mondo intero - contro cui dobbiamo combattere con decisione - oltre a causare lutti e sofferenze, richiede azioni coraggiose e trasformazioni profonde per permettere di garantire, nel futuro, sviluppo economico sostenibile ed equità sociale". Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd. (segue) (Com)