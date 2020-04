Regno Unito: Zingaretti si congratula con Starmer, nuovo leader laburista (2)

- "Il tuo Partito, col quale vantiamo una lunga tradizione di rapporti e collaborazione - sottolinea il segretario Pd - rappresenta, per noi democratici italiani, un punto di riferimento essenziale per la famiglia delle forze progressiste europee e internazionali. Vogliamo approfondire, nel futuro, tale relazione, anche per affrontare, assieme, le sfide rappresentate dalla Brexit, che, tra l'altro, toccano direttamente - conclude Zingaretti - centinaia di migliaia di nostri connazionali che vivono, lavorano e studiano nel Regno Unito". (Com)