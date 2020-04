Coronavirus: Regno Unito riceve 300 nuovi respiratori dalla Cina

- Il Regno Unito ha ricevuto 300 respiratori dalla Cina e presto ne verranno prodotti altri da un consorzio di squadre aerospaziali, ingegneristiche e di Formula Uno: lo ha dichiarato Michael Gove, che ricopre l'incarico formale di cancelliere per il ducato di Lancaster, ruolo che in pratica ne fa il "numero 2" del gabinetto guidato dal primo ministro Boris Johnson. "Abbiamo acquistato ventilatori da partner all'estero, tra cui Germania e Svizzera, e oggi 300 nuovi ventilatori sono arrivati dalla Cina, vorrei ringraziare il governo cinese", ha detto in una conferenza stampa. (Res)