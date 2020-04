Coronavirus: sindaco Velletri, due decessi in nostro territorio, condoglianze a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Velletri, Orlando Pocci, rende noto che nel suo territorio in queste ore si sono verificati due decessi a causa del Covid-19 e rivolge le condoglianze alle famiglie. "Nel volgere di poche ore - spiega Pocci su Facebook - ho avuto la conferma di due decessi per coronavirus: Umberto Testi di 63 anni e Bruna Leoni di 63 anni. Una notizia che mai avrei voluto dare. Pochi minuti fa ho parlato con le famiglie che mi hanno riportato le sofferenze patite in questi drammatici giorni, ho rappresentato loro il sentimento di dolore di tutta la comunità di Velletri". (Rer)