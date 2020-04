Regno Unito: Romano (Pd), in bocca al lupo a Starmer, nessun rimpianto per Corbyn

- Il deputato del Partito democratico, Andrea Romano, rivolge "un enorme in bocca al lupo" a Keir Starmer, nuovo leader del Labour Party, che "da oggi - scrive su Twitter - lavora per riportare il Partito laburista alla sua vera grandezza politica ed elettorale. E nessun rimpianto per Jeremy Corbyn, autentico flagello per la sinistra britannica ed europea, di cui ci siamo tutti liberati troppo tardi". (Rin)