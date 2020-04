Usa: coronavirus, Trump chiederà al Congresso maggiori fondi per le piccole imprese

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi che avrebbe chiesto al Congresso maggiori fondi per prestiti alle piccole imprese in lotta con le ricadute economiche dell'epidemia di coronavirus, una volta esauriti i 349 miliardi di dollari stanziati in una legge di stimolo fiscale. "Chiederò immediatamente al Congresso più denaro per supportare le piccole imprese se il denaro stanziato dovesse esaurirsi", ha scritto Trump in un post su Twitter.(Nys)