Coronavirus: Comune Monza, da lunedì al via distribuzione buoni spesa

- Al via la distribuzione dei cosiddetti buoni spesa, per un valore di 651 mila euro assegnati al Comune di Monza dal governo con il Fondo di solidarietà alimentare, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità rivolto ai quei monzesi che stanno vivendo un periodo di grave difficoltà economica a causa dell'emergenza provocata dal coronavirus. "Ci siamo mossi il più velocemente possibile per riuscire a dare risposte immediate e concrete a chi in questo momento si trova in gravi difficoltà", spiega il sindaco Dario Allevi. Il valore una tantum dei buoni è di 100 euro fissi più 50 euro per ciascun componente il nucleo familiare oltre il primo, fino ad un massimo complessivo di 300 euro. Gli stessi potranno essere spesi presso quegli esercizi commerciali della città che aderiranno all'iniziativa attraverso un avviso pubblico e varranno per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (esclusi alcolici e superalcolici). I buoni spesa saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Da lunedì sarà disponibile l'autocertificazione per presentare l'istanza e tutte le istruzioni utili per richiedere il buono spesa. Nella seduta di ieri pomeriggio la giunta ha definito le linee guida per la distribuzione: bisogna essere, ovviamente, residenti a Monza e avere presentato una dichiarazione dei redditi 2019, riferita all'intero nucleo familiare, non superiore a 20 mila euro. Quindi bisogna trovarsi in una situazione di necessità, bisogno e fragilità economica a causa dell'emergenza Covid-19, per una o più delle seguenti motivazioni: licenziamento da lavoro a tempo indeterminato o ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 31 gennaio – 3 aprile 2020; cessazione di rapporto di lavoro a tempo determinato o ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 31 gennaio –3 aprile 2020; aver contratto il virus o avere un familiare deceduto in seguito al virus, con ricadute di natura economica sul nucleo familiare stesso. (com)